Berühmte Gitarre von Kurt Cobain wird versteigert

Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain in ihrem Koffer. Das Instrument soll in Kalifornien versteigert werden.

Los Angeles Der Nirvana-Boss hat auf dem Instrument bei dem legendären "MTV Unplugged"-Auftritt 1993 in New York gespielt, fünf Monate vor seinem Tod. Jetzt kommt es unter den Hammer.

Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) soll in Kalifornien versteigert werden - und könnte Schätzungen zufolge eine Million US-Dollar einbringen.

Die ikonische Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre aus dem Jahr 1959 kommt im Rahmen der geplanten "Music Icons"-Auktion am 19. und 20. Juni unter den Hammer, wie Julien's Auctions in Beverly Hills am Montag bekanntgab. Cobain spielte auf dem Instrument bei dem legendären "MTV Unplugged"-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod.

Das 1994 veröffentlichte Live-Album mit Songs wie "About A Girl" und "Come As You Are" gewann den Grammy in der Sparte "Best Alternative Music".

Die Gitarre wird bei der Auktion mit dem Original-Hartschalenkoffer versteigert, der von Cobain mit einem Aufkleber dekoriert wurde. Der Griff hat noch Gepäckanhänger von einem Flug, zudem werden Gitarrensaiten und Plektren mit versteigert. Bei der zweitägigen Auktion sollen weitere Cobain-Memorabilien angeboten werden.

Eine olivgrüne Strickjacke, die Cobain bei seiner "Unplugged"-Session des Musiksenders MTV 1993 trug, war im vorigen Oktober von Julien's Auctions für 334.000 Dollar versteigert worden.