Oper als Menschentheater: Regisseur Harry Kupfer gestorben

Es steht vielleicht doch nicht alles in der Partitur. Zu den stärksten Opernszenen, die ich je sah, gehörte Siegfrieds Tod in der Bayreuther „Götterdämmerung“, die Harry Kupfer 1988 inszeniert hat. Oft genug war der Trauermarsch in der Geschichte zu martialischer Heldenverehrung missbraucht worden....