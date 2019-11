"Hollywood Film Awards" verliehen

Taron Egerton nahm den Hollywood Film-Preis in der Kategorie "Breakout actor" für seine Rolle in "Rocketman" entgegen.

Francis Ford Coppola (l) überreichte Al Pacino den Hollywood Film-Preis in der Kategorie "Bester Nebendarsteller".

Regisseur James Mangold (m.), Gewinner des Hollywood Film-Preises in der Kategorie "Regisseur" für seinem Film "Ford v Ferrari" mit Matt Damon (l) und Christian Bale bei der Verleihung der Hollywood Film Awards.

Die südafrikanische Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (44, "Monster") ist bei den "Hollywood Film Awards" mit einem Preis für ihre Karriere ausgezeichnet worden.

Als beste Schauspieler wurden bei der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit") und Renée Zellweger ("Judy") geehrt, für die besten Nebenrollen Al Pacino ("The Irishman") und Laura Dern ("Marriage Story").

Die "Hollywood Film Awards" wurden zum 23. Mal verliehen und gelten in den USA als Auftakt der Trophäensaison, die im Februar mit der Oscar-Verleihung endet. Unter den Stars auf dem roten Teppich waren auch Matt Damon, Nicole Kidman, Martin Scorsese und Christian Bale. Moderiert wurde die Gala von Komiker Rob Riggle.