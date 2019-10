Albrecht Dürer Superstar - Ausstellung in der HAB Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel zeigt Werke von und über den großen Künstler aus Nürnberg in den Sammlungen der Welfen

Ja, doch, der Mann konnte zeichnen. Felle und Federn so haarfein und hauchzart, dass man sie streicheln möchte. Detailreiche, tief gestaffelte Landschaften, Porträts bis in die filigransten Fältchen der Haut, Mensch und Tier in genauer Erkundung des Körperbaus. Dünnste Gräser. Er war wohl geradezu gierig darauf, die Natur so zu erfassen, wie sie in ihrer unendlichen Fülle geschaffen war. Zugleich verstand er auch, bewegte Szenerien mit feinstem Strich dramatisch und symbolisch aufzuladen und zu überhöhen.

Hinzu kommt: Albrecht Dürer (1471-1528) wusste sich sehr gut zu stilisieren. Ein schlanker, großer, gewiss auch sehr gut aussehender Mann mit schmalem Gesicht und kräftiger Nase. Einer, der sein Künstlertum als etwas Höheres verstand als bloßes Handwerk. Der mit seinem Signaturzeichen, dem vom breiten A quasi überbauten D, ein geniales Markenzeichen für seine europaweit verbreiteten Drucke erfand – heute würde man sagen: ein perfektes Branding. A. D.: ein früher Superstar der Kunst.

So wollte eben auch jeder, der kulturmäßig was auf sich hielt im Europa der frühen Neuzeit, Werke von Dürer in seiner Sammlung haben. „Für die Graphikankäufe bildete Dürer den absoluten Maßstab“, schreibt Werner Arnold im Katalog der Ausstellung „Welfen sammeln Dürer“ in der Herzog-August-Bibliothek. Auch der Braunschweigische Herzog August (1579-1666) und seine Nachfolger erwarben Dürer-Graphik. Die Ausstellung präsentiert, was sich in der Bibliothek und im Anton-Ulrich-Museum rund um das Thema Dürer erhalten hat.

Welchen Rang diese Blätter einnahmen? Arnold schreibt, Graphik sei in Wolfenbüttel damals nicht sachgemäß verzeichnet und verwahrt worden. Ausnahme: „Dürers Werke wurden Besuchern als besondere Schätze für den Nachweis der Bedeutung der Bibliothek gezeigt und fanden dauernde Bewunderung.“

In den Schaukästen finden sich prachtvolle Stiche wie der üppig verzierte, allegorisch schwerst überladene „Große Triumphwagen des Kaisers Maximilian I.“ mit zwölf Zugpferden. Oder das geheimnisvolle „Meerwunder“ mit einer elegant auf ein menschliches Schuppenwesen mit Rauschebart und Geweih ­drapierten Nackten. Oder das elegische Abschiedsbild Jesu von seiner Mutter. Beide übrigens mit detaillierter mittelalterlicher Architektur im Hintergrund.

Auch Farbe gibt’s: Für seine Heimatstadt Nürnberg schuf Dürer einen kolorierten Holzschnitt der heiligen Gerechtigkeit. In einer Pergamenthandschrift der Bibliothek über heilige Frauen findet sich der Kupferstich mit Goldhöhung „Maria mit dem Kind an der Mauer“.

Dass der Nürnberger Meister ähnlich wie Leonardo von universellem Interesse durchdrungen war, zeigen Blätter, auf denen er moderne Festungsanlagen entwirft, den Bau von Kanonen detailreich darstellt, ein Buch, das er zur Proportionenlehre entwickelt, ein mathematisches Fachbuch, das er studiert und mit Notizen versieht. Hier erweist sich allerdings die insgesamt spröde, winzige Beschriftung im Dämmerlicht als besonders wenig besucherfreundlich.

Wer so berühmt war – und bis heute ist –, der muss sich um sein Nachleben nicht sorgen. Gezeigt werden Dürer-Porträts und Stiche kleiner Meister, die sich vom großen inspirieren ließen. Um 1520 schnitzte Hans Schwarz das Buchsbaum-Modell zu einer Bildnis-Medaille des Promi-Künstlers. 1728 skizzierte Jakob Wilhelm Heckenauer das Modell eines Denkmals.

Die erste Monografie des Künstlers lässt Conrad Arends 1728 in Goslar drucken. Er nennt Dürer „den „Erneuerer der deutschen Kunst und Lichtbringer der deutschen Nation“.

Bis 9. Februar, Di.-So. 10-17 Uhr.