Bilder zum Schönfinden im Städtischen Museum Braunschweig

Das Gewitter dräut bloß in der Natur. Die Revolutionen fanden woanders statt. Wer sich im 19. Jahrhundert ein Bild von den Künstlern der Düsseldorfer Malerschule kaufte, blieb von politischen Fragen, Sozialkritik und dreisten Pinselstrichen verschont. In der von Peter Cornelius und Wilhelm von Schadow geleiteten Königlich-Preußischen Kunstakademie, 1819 gegründet, regierte die Restauration. Auch künstlerisch.

Heinrich Schilking: „Riddagshausen bei Braunschweig“, 1853. Der aus Königsberg gebürtige Maler lebte ab 1851 in Braunschweig. Foto: Andreas Berger

Großartige Malkunst, realitätsgenau, farbkräftig, aber stets naturgemäß, verband sich mit genrehaften Themen aus dem Alltag, Historischem, Literarischem, Konfessionellem oder schlicht stilllebenhafter Schönheit und edlen Menschenporträts. Das kam gut an beim bürgerlichen Käufer. Und eine wunderbare Auswahl davon bietet die Sammlung der Dr.-Axe-Stiftung Bonn nun im Städtischen Museum Braunschweig auf, ergänzt um zahlreiche herausragende Werke, die dieses selbst von Düsseldorfer Großkünstlern besitzt.

Denn die Düsseldorfer Schule war schon seinerzeit geschäftstüchtig – mit Agenturen bis in Amerika. Klug belieferten sie die Kunstvereine, darunter den in Braunschweig, mit ihren Schöpfungen in regelrechten Verkaufsausstellungen. Und die Bürger griffen zu, erwarben zu günstigem Preis eine zeitgenössische Kunst, die immer präsentabel, gediegen, nie aufregend war und doch was aussagte.

Gustav Wendling aus Helmstedt: „An der Trave“. Foto: Andreas Berger

Man konnte immer seine Lehren, eine Pointe oder stimmungsvolle Versenkung aus diesen Werken ziehen. Museumsdirektor Peter Joch spricht von „emotionalen Brücken“, die den Zuschauer an den Bildinhalt binden. Das kühne Erröten der jungen Ehefrau auf Benjamin Vautiers Gemälde, als sie im Angesicht des überraschten Gatten auf der Dorfauktion eine Wiege ersteigert, ist uns sympathisch.

Ebenso wie die vielerlei Kinderspiele. Da steuert ein Mädchen beim Blindekuh-Spiel in Heinrich Leinwebers Gemälde auf den Spitz zu, während ein Knabe die Becken zusammenschlagen will. Einen Moment später, und hier wird Lärm und Chaos herrschen. Die Arrestanten, die im Klassenzimmer von Fritz Sonderlands Gemälde die Pfeife ausprobieren, sind dagegen schon ertappt von ihrem Lehrer. Gleich wird’s was setzen. Und die heimkehrende Großmutter auf Bengt Nordenbergs Gemälde findet die Kinder des Reihenspiels auch schon in Auflösung und Kabbelei begriffen.

Mochten die Kinder tollen, politisch wollten der konservative Schadow und sein Nazarenerfreund Cornelius auch im Umfeld der 1848er-Revolution von Umwälzung nichts wissen. Das Volk hatte die Nation im Zeichen kultureller Einheit von Napoleon befreit, aber nun regierten wieder die Fürsten in ihren Kleinstaaten. Man muss sich bemühen, wenn man in Carl Ferdinand Sohns nazarenisch-lieblich gemalten „Zwei Leonoren“ (aus Goethes „Tasso“) mehr als Allegorien von Fortuna und Eintracht sehen will, wie sie das Museum in Analogie zu zwei bekannten Fußballklubs als Titel der Ausstellung formuliert hat. Und doch nimmt Sohn Bezug auf Friedrich Overbecks „Italia und Germania“, die sich verbunden in Leid und Hoffnung als ungeeinte Nationen die Hand reichen. So möchte man in der dunkelhaarigen Schönen mit dem tränenvoll gesenkten Blick Italia und in der ihr heiter tröstlich zulächelnden Blonden Germania erkennen. Und bliebe doch ganz auf dem ideellen Sektor, der keine politische Handlung suggeriert.

Gustav Graef: „Bildnis Lydia Rosa Markwald“, 1874. Foto: Andreas Berger

Mag uns die nazarenische Richtung in ihrer etwas süßlichen religiösen Ausfaltung wie dem Madonnenbild heute zu glatt erscheinen, so sind die realistischen Bilder aus dem täglichen Leben und die neoromantischen Landschaftsdarstellungen noch immer voller Kraft. So ein friedlich bewegtes Meer vor Felsmassen wie Carl August Osterley auf seinem Bild der Lofoten muss man erstmal malen. Wunderbar, wie das Licht durch die Wolken gemildert wird und dann sanft auf den Wogen schillert. Oswald Achenbach erfasst mit schon nervöserem Pinsel das Treiben am Vesuv in Neapel. Und Carl Ludwig Scheins lässt à la Caspar David Friedrich knorrige Baumsilhouetten um eine Kirche ranken.

Wartende Seemannsfamilien, abschiednehmende Frontsoldaten, ein geborgener Jüngling im Schneegebirge, das Leben kann auch dramatisch, rührend, traurig sein. Luther hebt in schwarzer Kutte seine Hand wie ein antiker Held vor dem Kaiser: Hier stehe ich und kann nicht anders. Das Erhabene ist ebenso erschütternd wie das Tragische. Emotion ist gesucht. Am stärksten wagt sich wohl Georg Bergmann sozial engagiert hervor: Sein Bild ist angeordnet wie eine Krippe, nur strahlt statt Jesuskind der Kopf einer kranken Kuh auf dem Stroh. Sie ist ein sehr konkreter Heilsbringer, die die um sie versammelte Familie ernährt hat und nun in Sorge gepflegt wird.

Und dann glänzt da wieder das herrliche Porträt der Lydia Rosa Markwald von Gustav Graef, mit lichtdurchflutetem Gesicht auf einem Haufen von feinstkonterfeiten Stoffen, schimmert die samtige Haut des Pfirsichs im Stillleben oder das Abendlicht über den ruhigen Wassern des Riddagshäuser Teichs von Heinrich Schilking. Er war nach seiner Ausbildung in Düsseldorf nach Braunschweig übersiedelt.

Oswald Achenbach: „Straße in Neapel“ Foto: Andreas Berger

Umgekehrt gingen viele Künstler der Region nach Düsseldorf zum Studium, Ludwig Tacke, Carl Heel, Gustav Wendling. Tackes Braunschweig-Bilder wirken etwas fade gegen die Düsseldorfer Großmeister. Wenn Akademismus nicht brillant gemacht ist, verliert er. Erstaunlich aber, wie Heel und besonders Wendling sich im nüchtern-differenzierten Farbspektrum Liebermanns dem Impressionismus nähern.

Entdeckungen, für die das Museum sonst leider nur Raum im Depot hat. Ebenso für die Hälfte der 50 eigenen Düsseldorfer. Schon deshalb muss man die von Andreas Büttner und Bianca Strauß gut kuratierte Schau gesehen haben.

15. September bis 12. Januar im Haus am Löwenwall, Di.-So. 10-17 Uhr.