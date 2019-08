Ivan Krutikov freut sich auf Braunschweigs Nabucco-Premiere

Sie stehen dem großen, kräftigen Mann nicht schlecht, die Wallehaare und der üppige Vollbart. Aber eigentlich trage er sie viel kürzer, beteuert Ivan Krutikov. Erst in den vergangenen Wochen habe er sie wuchern lassen. „Wenn ich nun morgens beim Zähneputzen in den Spiegel schaue, bin ich selbst erstmal überrascht. Und ich sehe: Nabucco“, erzählt der 35-jährige Bariton.

Samstagabend singt der russische Opernsänger die Titelpartie bei der Premiere der Verdi-Oper auf dem Braunschweiger Burgplatz. Doch an der Verwandlung in den erst größenwahnsinnigen, später geläuterten babylonischen Herrscher arbeitet er nicht erst seit Probenbeginn mit Leib, Hirn und Seele. „Ich lese vor jedem Engagement viel über die Werke und die Zeit, in der sie spielen. Ich gehe gerne gut vorbereitet in die Proben“, sagt er. Er hält nichts von ironischer Distanz zu seinen Rollen, sondern will ganz darin aufgehen.

Deshalb ist er auch ganz begeistert, dass er bei seinem ersten Auftritt auf einem echten Pferd in die Arena einziehen wird. „Ich konnte vorher gar nicht reiten. Und genau darum sind diese zwei Minuten so hilfreich. Ich stehe nicht irgendwo hinter den Kulissen und sage mir: Jetzt bist du Nabucco. Auf dem Pferd vollzieht sich die Verwandlung geradezu körperlich.“

Krutikov spricht ausgezeichnet Deutsch. Bevor er mit der Gesangsausbildung begann, studierte er in seiner Heimatstadt Novgorod südöstlich von St. Petersburg Germanistik und Philosophie. Die deutsche Geistesgeschichte sei faszinierend, schwärmt der freundliche Hüne. Und schon im Mittelalter habe es enge Verbindungen zwischen der Hanse und seiner Heimatregion gegeben. Angetan ist Krutikov auch von der historischen Aura des Braunschweiger Burgplatzes und generell vom „Bürgerstolz“ der Deutschen auf und das Engagement für ihre Heimatstädte.

Zum Gesang kam er über studienbegleitende Kurse, die in Novgorod angeboten wurden. Dann erfasste ihn die Opernbegeisterung voll und ganz. Er wurde ins Konservatorium aufgenommen, besuchte Meisterkurse unter anderem bei Roman Trekel, und machte nach seinem Abschluss in der Heimatstadt am Konservatorium St. Petersburg weiter. Am dortigen Michailowsky-Theater erhielt er sein erstes Festengagement. Als Opernsolist profitiere er durchaus vom Germanistikstudium, erzählt Krutikov. „Das Lernen und Durchdringen von Texten, nicht nur den deutschen, fällt mir relativ leicht.“

Der große junge Mann, der trotz seiner kräftigen Physis eine sanftmütige, zugewandte Ausstrahlung hat, lässt seine Augen über die Burgplatz-Arena schweifen. Seine Vorfreude auf die kommenden zweieinhalb Auftrittswochen, in denen er den Nabucco im Wechsel mit dem Mexikaner Juan Orozco singt, wirkt ansteckend. Verdis erster großer Erfolg als Opernkomponist sei ein grandioses Werk, findet Krutikov. „Es hat so viele inhaltliche Schichten, unter der politischen die soziale, die religiöse, die familien- und die individualpsychologische.“

Man müsse das Werk gar nicht neu deuten, was angesichts zahlreicher Nabucco-ähnlicher Gegenwarts-Potentaten von Trump bis Putin naheliegend wäre. Aber solche Ansätze empfindet Krutikov als plakativ und/oder aufgesetzt. „Eine gute Interpretation ist eine, die alle Tiefenschichten der Oper und die komplizierten Beziehungen der Figuren überzeugend herausarbeitet“, meint er. Darin sei er sich mit Regisseur Klaus Christian Schreiber einig.

Eine Kernaussage des Werks sei ohnehin zeitlos: „Niemand ist allmächtig, jeder ist manipulierbar: Nabucco beherrscht die Volksmassen, aber er erliegt den Intrigen seiner Tochter Abigaille, die wiederum vom Hohepriester instrumentalisiert wird.“ Vor Strippenziehern und Einflüsterern seien auch die Mächtigen von heute nicht gefeit, ist Krutikov überzeugt. „In Russland sprechen wir von grauen Eminenzen.“

So viel ihm seine Heimat Novgorod bedeutet, Krutikov ist glücklich, gemeinsam mit seiner Frau, einer Mezzosopranistin, in Deutschland arbeiten zu können. „Es ist das Opernland Nummer eins“, sagt er. 2015 wurde er am Theater Pforzheim engagiert, wo er schon einmal den Nabucco sang, seit 2016 gehört er Bonns Opernensemble an. Nun steht seine erste große Freiluft-Produktion an. Selbst Regen kann ihn nicht schrecken. „Bei einer Probe begann es im vierten Akt zu tropfen, als Nabucco gerade auf dem Tiefpunkt angekommen ist. Ich verbinde Regen mit Einsamkeit. Es hat mir geholfen, sie wirklich zu spüren.“