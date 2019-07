Tannhäuser in Bayreuth mit den Outlaws on the road

Eine Fuhre Outlaws on the road. In Marina Abramovic’ Kasten-Citroen reisen: die Glamour-Suit-Venus, eine Erotik-Aktivistin im Pussy-Riot-Stil. Der kleinwüchsige Oscar mit der Blechtrommel. Die schwarze Dragqueen Le Gateau Chocolat. Und Tannhäuser als trauriger Clown. Schon für diese bunte Zusammenstellung muss man Tobias Kratzer als Regisseur der Bayreuther Neuinszenierung des „Tannhäuser” lieben. Richtig erkennt er Wagners erotischen Anarchismus des Venusbergs als Vorboten des politischen. Vier Jahre nach der Uraufführung wird Wagner auf den Dresdner Barrikade stehen.

Spannend aber auch, wie er die Entwicklung der Figuren durch die Oper hindurch weitererzählt und Licht und Schatten jeder Bewegung nicht verschweigt.

Schon zur Ouvertüre sieht man die Bande beim Benzindiebstahl, aber auch, dass Venus draufhält, als sich ihnen ein Cop in den Weg stellt. Tannhäusers erste Worte „Zu viel, zu viel” beziehen sich so nicht auf den sexuellen Überdruss, sondern auf den Einsatz von Gewalt, fortan will er aussteigen und lässt sich aus dem Auto fallen.

Er landet im Park unterhalb des Festspielhauses (als Bühnenkulisse), ungefähr da, wo realiter in der Pause die kleine Dragperformance am Teich stattfindet. Er dagegen findet sich im zweiten Akt des „Tannhäuser” wieder, Sängerwettstreit in historisierendem Bühnenbild. Aber Kratzer zeigt per Video auch, was sich hinter den Kulissen abspielt. Sänger, die sich abklatschen. Die Elisabeth-Sängerin, die scheu in die Garderobe des Zurückgekehrten äugt. Welche Vorgeschichte verbindet sie? Auf der Bühne zeigt sie die Narben ihres Selbstmordversuchs –oder die Elisabeths wegen des in Anarchistenkreise verschwundenen Tannhäusers? Raffiniert vermischen sich Bühnenfigur und Sängerpersönlichkeit.

Während nun die Minnesänger ihre frommen Lieder singen, haut Tannhäuser seine Songs von freier Liebe raus, mit denen Wagner Konvention und Operngenre stürmt. Gleichzeitig haben seine Outlaw-Kollegen per Leiter das Festspielhaus geentert, Venus sich unter die Edelknaben, Le Gateau und Oskar sich hinter die Kulissen gemischt. Festspielchefin Katharina Wagner alarmiert im Video die Polizei. Und nun geht’s drum: Hält Tannhäuser zu seinen Kumpels oder zum Establishment?

Bei Wagner bewegt Elisabeth die Hardliner, Tannhäuser zu schonen, er zieht bußfertig gen Rom. Das war für eine Frau eine revolutionäre, starke Handlung. Bei Kratzer bewegt sie Tannhäuser, sich zu stellen und von den Cops abführen zu lassen, das ist kleinmütig und bieder. Hier hat Kratzer eine Chance vertan.

Natürlich lässt auch Wagner Tannhäusers Pilgerfahrt scheitern, denn sein protestantischer Impetus will allein Gottes Gnade strahlen lassen. Zu spät für die lebensmüde Elisabeth und den vom Papst verdammten Tannhäuser, aber so Zuschauer und künftige Generationen zu selbständigem Handeln befreiend.

Bei Kratzer ist das religiöse Joch bereits erledigt, um so mehr drückt das politische. Der dritte Akt spielt auf einem Schrottplatz nach Art von Becketts Endspiel. Ende aller Träume. Die Künstlerbande ist zerfallen: Le Gateau, der Hedonist, hat Karriere gemacht als Werbemodel, wie eine Riesentafel zeigt. Venus ist weiter Kämpferin und versucht ihre Revolutionsflugschriften mit Auszügen aus Wagners Schrift „Die Revolution” darüberzukleben. Davon hätte es unten am Teich übrigens mehr gebraucht. Oskar muss aus der Blechtrommel essen.

Neu kommt Elisabeth dazu, resigniert am demokratischen Rechtsstaat, der Tannhäuser offenbar nicht begnadigte. Sie gibt sich der Liebe zu Wolfram hin, dessen Lied an den Abendstern, die Venus, so unerwartet Erfüllung findet. Nachher streichelt sie nur noch der Zwerg.

Blutend hält sie der endlich entlassene Tannhäuser im Arm. Fehlgeburt? Erneuter Selbstmordversuch? Wenn die Pilger mit der Freudenbotschaft von „der Gnade Wunder Heil” heimkehren, läuft ein Video, in dem nun Tanni und Elisabeth im Kleinbus ihr privates Glück suchen – oder sterbend erträumen.

Kratzer hat ein mal hartes, mal heiteres, mal rührendes Road Movie geschaffen. Mit ironischen Anspielungen auf die Festspielgeschichte und den Opernalltag. Er führt die Personen gut durch und spiegelt wie Wagner künstlerische und gesellschaftliche Revolution. Dass sich an der religiösen Verehrung von Geld und Wachstum, die schon Wagner inkriminiert, etwas ändern muss, um die Welt nicht als Schrottplatz zu hinterlassen, wird offenbar. Inwieweit Kunst zwischen Tempel und Punk dazu helfen kann, bleibt damals wie heute Herausforderung.

Nach zwei Akten Zustimmung gab es nach dem Schrott-Akt dann doch auch einige Buhs für Kratzer und sein Team, mehrheitlich Begeisterung. Überraschend ablehnend wurde Dirigent Valery Gergiev abgefertigt, der das Festspielorchester letztlich vielleicht zu pauschal klingen ließ. Tannhäusers Erbarmen-Rufe im Tumult des zweiten Akts ließ er gnadenlos untergehen. Es gab Verschiebungen im Tempo etwa mit dem Schlusschor. An Klangsüffigkeit blieb er aber nichts schuldig.

Stephen Gould profilierte sich als Tannhäuser nach den recht forcierten Venusliedern als exzellenter Gestalter der Rom-Erzählung im Finale. Das hatte bei fast lyrisch klarer Stimmführung alle Facetten von Zerknirschung, Hass und Verzweiflung. Eine herrlich frische, im Hallen-Jubel ideale Stimme mit schöner Durchschlagskraft bot Lise Davidsen als Elisabeth auf. Elena Zhidkova als Venus ist eine glänzende Spielerin mit brillant artikulierter Stimme, in der Dramatik etwas vibratös, aber durchweg markant charakterisiert. Markus Eiche sang den milden Wolfram mit Edelbariton. Und die Chöre bewährten sich voller Klangpracht.

Eine anregende Produktion, die die Bayreuther Selbtreflexion von Herheims „Parsifal” und Katharina Wagners und Koskys „Meistersingern” niveauvoll fortsetzt.

Der Fernsehsender 3sat zeigt einen Mitschnitt der „Tannhäuser“-Premiere heute, 27. Juli, von 20.15 bis 23.55 Uhr.