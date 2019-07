Tiefergelegte Hip-Hop-Aufsteiger aus Braunschweig

Viele Dinge kommen in Deutschland etwas später an. Aber wenn sie erstmal da sind, geht es meist richtig ab. Dazu gehört auch Trap. Für das musikalische Genre legte DJ Screw in den 90er Jahren den Grundstein. Der texanische Hip-Hop-DJ verlangsamte bei seinen Remixen das Tempo auf 60 bis 70 Beats per...