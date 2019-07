Rammstein spielen in Hannover mit dem Feuer

Man muss sich klarmachen, dass Rammstein der wichtigste Botschafter deutscher Kultur sind. Klar, auch die führenden Orchester sind weltweit unterwegs und vermitteln das leicht verstaubte Bild der klassischen Kulturnation. Aber die größte Reichweite, erst recht in den neuen Medien, haben Rammstein. Es ist die einzige deutsche Band jemals, die Stadien füllen kann, in welcher Metropole sie auch auftritt. Und weil sie das können, machen die sechs Berliner das nun auch. Weltweit in Stadien spielen. Gestern Abend waren sie in Hannover.

Warum wirkt eine Band, die in Deutschland nicht unumstritten war, zeitweise in rechtes Zwielicht halb rückte, halb gerückt wurde, in Paris oder Prag so anziehend? Vermutlich ist es der Kitzel des Grusels. Das Spiel mit dem Feuer – bei Rammstein wörtlich zu nehmen. Und die Kraft der Marke, des Originals. Rammstein werden als echt empfunden, authentisch, weil sie tatsächlich alle Klischees des Deutschtums bedienen. Oder besser: damit spielen. Ritter, Tod und Teufel.

Das beginnt schon mit der Unterordnung der Musiker als Individuen unter das Gesamtprodukt, das Konzept Rammstein. Sänger Till Lindemann steht als Frontmann zwar im Fokus, aber auch er spielt ja neben seinen symmetrisch gestellten, zumeist stoisch vor sich hinarbeitenden Kollegen eine Rolle. Die des leicht manischen, fleckenhaft geschminkten, dunklen Lord des Männergesangs. Mit sattem, düster melancholischem Bariton.

Die De-Individualisierung betonen Rammstein auch im Bühnenbild. Es ist tatsächlich eine Bühnenskulptur, wuchtig, mit turmartigen Aufbau in der Mitte, was an moderne Kirchen-, aber auch historische Industriearchitektur erinnert, angesichts gewaltiger dunkler Stahlringe, die vierfach an das beeindruckende Gesamtgerüst montiert sind. Sie wirken wie Augen, wenn Dutzende Scheinwerfer in ihnen farbig leuchten.

Die Riesenbühne lässt die Band allerdings klein wirken. Eine eher schmale Videowand im Turm zoomt die Mitglieder zwar gelegentlich heran, wird jedoch eher sparsam bespielt. Die Theatralik des skurrilen Schauspiels, das Rammstein durchaus auch bieten, namentlich im gespielten Sado-Maso-Verhältnis von Lindemann und dem skurrilen Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz, ist aber teils nur zu erahnen. Wenn nicht Flake gerade zum Kannibalen-Song „Mein Teil“ im Riesen-Kochtopf von Chef-Pyromane Lindemann flambiert wird.

Die bizarre Gewaltphantasie zu brutalem Gitarrenrock lässt wieder die Kulturbotschafterfrage aufkommen. Aber eben weil Rammstein ihre Phantasien von Hass, Totenliebe, Unzucht so befremdlich laut ausstellen und inszenieren, das Zweifelhafte gleichsam verkörpern, hat das Ganze durchaus Kunstwert. Der nicht nur akustisch die Schmerzgrenze kitzelt.

Politisch positioniert sich die Band klar, wenn sie gleich als zweites Stück „Links, 2,3,4“ bringt, ein martialisches, aber eindeutiges Bekenntnis. Auch die aktuelle Single „Deutschland“, in der Mitte der Show gespielt, ist eine durchaus kritisch krachende Reflektion. Etwas unfreiwillig komisch wirkt allerdings der Ampelmännchen-Tanz zu einer elektronischen Remix-Fassung direkt davor.

Musikalisch überzeugen Rammstein nicht völlig. Der Sound ist brachial, das Schlagzeug wummst ungeheuer, der Rest kommt nicht immer dagegen an. Insbesondere die Sounds von Keyboarder Flake könnten deutlicher sein. Sie verleihen den teils stumpf hämmernden Songs oft die interessanten Farben.

Rammstein spielen sich quer durch ihre auch schon 25-jährige Geschichte, von „Du riechst so gut“ bis „Was ich liebe“. „Engel“ singen sie auf einer Nebenbühne im Publikum a cappella zur Begleitung ihrer Vorgruppe, dem französischen Pianistinnen-Duo Jatekok. In der letzten halben Stunde, als das Bühnenlicht in der Dämmerung so richtig zu wirken beginnt, nimmt die Show noch einmal an Intensität zu. „Ich will“ lautet die raffiniert mit der Rolle des Bühnenmessias spielende, eingängig donnernde letzte Nummer. Dann fährt die Band in einem Fahrstuhl den Bühnenturm hinauf. Frenetischer Jubel.