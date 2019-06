Revolverheld, Bourani, Sutherland – Autostadt holt Stars

Schluss mit Cirque Nouveau in der Autostadt. In den vergangenen Sommern hatten internationale Gruppen mit einer Mischung von Akrobatik, Show, Tanz und Zirkus-Poesie für magische Momente am Mittellandkanal gesorgt. Nun wartet die Autostadt mit einem neuen Konzept für ihr Sommerfestival auf, das...