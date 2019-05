Schultheaterwoche geht los

Wenn man von den 50 Schultheaterwochen mehr als 30 miterlebt, unzählige Aufführungen gesehen, diskutiert, kritisiert hat, dann ergibt sich schon ein Überblick. Was hat sich geändert, wohin hat es sich entwickelt in all den Jahren? Klar ist: Das Schultheater ist längst weg vom braven Nachspielen....