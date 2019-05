Hollywood-Legende Doris Day gestorben

Doris Day 1955 bei einem Besuch des Kreuzfahrtschiffes "Queen Elizabeth" in Southampton.

Doris Day 1955 in Paris.

Carmel-by-the-Sea Als Doris Kappelhoff wurde sie geboren, als Doris Day machte sie in Hollywood Karriere: Die beliebte Sängerin und Schauspielerin ist jetzt mit 97 Jahren gestorben

Sie war Hollywoods blonder Star mit einem sauberen Sex-Appeal: Doris Day, die als Sängerin und Schauspielerin Karriere machte, ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 97 Jahren im kalifornischen Carmel-by-the-Sea, wie ihre Tier-Stiftung mitteilte.

Day erlag demnach einer schweren Lungenentzündung und starb umgeben von engen Freunden. Das Magazin "People" zitierte einen Sprecher, der sagte, sie sei um ein Uhr morgens (Ortszeit; 10 Uhr MESZ) gestorben.

Ende der 1960er Jahre hatte sie mit der Komödie "Der Mann in Mammis Bett" ihren letzten Spielfilm gedreht. Danach zog sich die Schauspielerin in den kleinen Küstenort Carmel, zwischen Los Angeles und San Francisco, zurück. Bis ins hohe Alter war sie dort mit ihrer eigenen Stiftung als leidenschaftliche Tierschützerin aktiv.

Als Doris Mary Ann Kappelhoff wurde sie 1922 im US-Bundesstaat Ohio geboren worden, ihre Eltern waren Kinder deutscher Einwanderer. Unter dem Künstlernamen Doris Day eroberte sie mit Songs wie "Day by Day", "Sentimental Journey" und "Que Sera, Sera" die Hitparaden. Regisseur Michael Curtiz entdeckte ihr Schauspieltalent und stellte sie 1948 für "Zaubernächte in Rio" erstmals vor die Kamera.

Es folgten zahlreiche Komödien, wie "Bettgeflüster" mit Rock Hudson und "Was diese Frau so alles treibt" mit James Garner, die ihr den Ruf der netten Blondine mit einem sauberen Sex-Appeal einbrachten. In Alfred Hitchcocks "Der Mann, der zuviel wusste" und dem Thriller "Mitternachtsspitzen" konnte sie auch eine andere Seite zeigen.

Day ging vier Ehen ein, die letzte wurde 1981 geschieden. Ihr einziger Sohn, der Plattenproduzent und Songwriter Terry Melcher, ist 2004 an Krebs gestorben.