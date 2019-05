The Esprits als Vorgruppe von Revolverheld bestätigt

The Esprits sind als Vorgruppe für Konzerte der Hamburger Erfolgsband Revolverheld ausgewählt worden. Die Braunschweiger Rockformation wird Open-Air-Shows in Gießen, Koblenz sowie Großgmain und Wagna (Österreich) für Revolverheld eröffnen, wie gestern bestätigt wurde. The Esprits hatten im...