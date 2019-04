Hildesheim spielt seltene Britten-Oper

Olv Grolle (Tadzio, links) und Hans-Jürgen Schöpflin als Dichter Aschenbach) in Brittens „Tod in Venedig“.

Hildesheim. Die Opernversion von Thomas Manns „Tod in Venedig“ spielt am Theater Hildesheim zwischen Schiffsplanken und Brücken.

Thomas Mann liebte die jungen Männer, wahrte aber stets die bürgerliche Fassade als Familienvater und geistiger Repräsentant. Bloß nicht sich gehen lassen. An seinen literarischen Figuren hat er die tabuisierten Gelüste ausgelebt, hat sie meist tragischer Zerstörung und Entwürdigung zugeführt.

Der Dichterfürst Gustav von Aschenbach gerät im „Tod in Venedig“ in die schwülen Dünste der Cholera und die verführerische Aura des Jünglings Tadzio. Antikisch überhöht wird er zerrissen zwischen dem formellen Anspruch des schöpferischen Kunstgottes Apoll und den rauschhaften Grenzüberschreitungen des Dionysos.

Erotik liegt in beiden Figuren. Und Benjamin Britten kostet sie in seiner verstörend flirrenden, harmonisch reibenden, nur im Schwappen der Gondeln aufrauschenden Musik zur gleichnamigen Oper mit einer spröden Sinnlichkeit aus, die nicht melodisch verführt, sondern in nervöser Spannung hält. Das Orchester des Hildesheimer Theaters für Niedersachsen entwickelt daraus unter Achim Falkenhausen eine beunruhigende Klangfläche, der man sich am besten hingibt wie Aschenbach.

Die Inszenierung von Felix Seiler geht mit dem Stück allerdings ziemlich keusch um. Das aus Paletten und Bohlen zusammengesetzte Bühnenbild von Hannes Neumaier gibt der Geschichte einen sehr hölzernen Rahmen. Wenn so eine Palette auch noch als Gondel über die Bühne gezogen wird, killt das jede Atmosphäre, die aus den gelegentlichen Nebeln gewonnen wird. Erdbeerfrau, Fremdenführer, Glasbläser könnten den durch die Lagunenstadt irrenden Aschenbach ganz anders bedrängen, wären sie nicht auf den gestapelten Paletten ausgestellt.

Tja, und Tadzio, den des Dichters Aufmerksamkeit scheu interessieren müsste, ist hier kein Ephebe, sondern eher der Typ lässiger amerikanischer Collegesportler (Olv Grolle). Das aufflackernde Schlagwerk als Begleitung will ihn eigentlich beunruhigender. Der Chor, souverän in verschiedenen Rollen, wird oft gar zu steif aufgereiht und ist etwas neckisch in historische Bademode verpackt.

Faszinierender Mittelpunkt des Abends ist Hans-Jürgen Schöpflin als Aschenbach, ein unermüdlicher Tenor mit großer Bandbreite an Ausdruck und Charakterzeichnung. Ihm nimmt man die emotionale Selbstergründung ab, die bis zu unzüchtigen Handbewegungen in der Gondel als endgültige Hingabe an den Trieb führt. Endlich ist ihm die Gesellschaft mal egal. Die bürgerliche Demontage ist damit freilich besiegelt, das zeigen die Bänkelsänger, die ihn im Scherz als Reittier vorführen.

Das erinnert an das Kikiriki Professor Unrats aus Bruder Heinrich Manns Roman, nur dass dort der Bürger einer feschen Lola verfiel. Thomas Mann hat mit der Bestimmung einer posthumen Veröffentlichung seiner Tagebücher die nämliche Selbstdemontage des im Leben gewahrten förmlichen Selbstbildes eingeleitet. Das wahre Ich zeigt sich in der Zerstörung.

In der Oper steht für den Formalästheten der im Countertenor singende Apoll (Tobias Hechler), eine gezierte Engelsgestalt, während Dionysos identisch ist mit den Verführern zur Sinnenlust vom Friseur bis zum Hotelier: Uwe Tobias Hieronimi singt alle diese Rollen mit vollem Bass und anfangs gleich gekleidet wie Aschenbach, gewissermaßen seine Triebseite verkörpernd. Er bleibt dabei aber eher Geck als erotisches Alter ego.

Am Ende scheint Aschenbach, anders als bei Mann, mit Tadzio tödlich zu ringen, bevor sie beide unvereint ins Jenseitslicht schreiten.