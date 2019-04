Am 23. Juni heißt es zum zehnten Mal „Klassik im Park“

Es begann 2010 mit 5000 Zuschauern auf einer einzigen Wiese am Portikusteich im Braunschweiger Bürgerpark. Seitdem hat sich das Open Air „Klassik im Park“ ständig ausgewachsen, zum mit Abstand größten Musikvergnügen der Region. Im vergangenen Jahr bevölkerten rund 22.000 Menschen fast den gesamten nördlichen Bürgerpark. Bei der zehnten Auflage am Sonntag, 23. Juni, rechnen die Organisatoren mit einem ähnlichen Andrang.

Gerade wegen des Erfolgs bedeutet „Klassik im Park“ für den Sponsor und Veranstalter Volkswagen Financial Services auch einen erheblichen Finanzaufwand. Eine Vielzahl von Ordnern müssen eingesetzt, reichlich Sicherheitsvorkehrungen bedacht, eine große Bühne, zwei Leinwände und reichlich Tontechnik aufgebaut werden. Auch das Braunschweiger Staatsorchester will bezahlt sein. Die Gesamtkosten dürften mindestens im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Unternehmenssprecher Stefan Voges will sich dazu allerdings nicht äußern.

Dennoch sei der Aufwand gerechtfertigt: „Als einer der größten Arbeitgeber vor Ort ist es uns wichtig dazu beizutragen, die Stadt Braunschweig attraktiv zu gestalten“, sagte Angela Kleinhans, stellvertretende Leiterin der Unternehmenskommunikation, gestern bei einer Pressekonferenz. „Klassik im Park“ sei zu einer Institution und Attraktion für die gesamte Region geworden.

Auch das Staatsorchester sei alle Jahre wieder gerne dabei, betont Generalintendantin Dagmar Schlingmann. „Wir freuen uns, dass wir uns in dieser Form präsentieren, aber auch einfach die besondere Stimmung bei diesem Ereignis genießen können.“ Natürlich sei „Klassik im Park“ auch eine gute Gelegenheit, Publikum anzusprechen, das nicht zu den Stammkunden der Sinfoniekonzerte oder Opernaufführungen zähle. Ob diese Besucher dann tatsächlich auch einmal die regulären Angebote des Staatstheaters wahrnehmen, sei schwer festzustellen, sagt Schlingmann. „Aber das Interesse an Gesprächen und unseren Ständen im Bürgerpark ist groß.“ Zudem liebten die Braunschweiger offenbar Großereignisse mit klassischer Musik, wie auch die etablierten Formate „Pop meets Classic“ oder die Burgplatzopern zeigten.

Das Programm in diesem Jahr stehe angesichts des Jubiläums unter dem Motto „Best of“, erläutert Orchesterdirektor Martin Weller. Geboten würden beliebte Stücke aus den Programm der Vorjahre wie das Vorspiel aus Wagners „Meistersingern“, Arien aus Verdis „La Traviata“ oder das berühmte „Nessun dorma“ aus Puccinis „Turandot“. Aber man plane auch einige neue Stücke.

Als Gesangssolisten sind Michael Ha (Tenor) und Ekaterina Kudryatseva (Sopran) gesetzt. Chefdirigent Srba Dinic, der vor zwei Jahren seinen Einstand in Braunschweig bei „Klassik im Park“ gab, wird auch diesmal wieder das Staatsorchester leiten.

Einlass auf die Konzertflächen im Bürgerpark wird am 23. Juni um 13 Uhr sein, Programmbeginn um 13 Uhr. Die Veranstalter raten dazu, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer auf das Auto nicht verzichten kann, findet Parkmöglichkeiten auf dem Großparkplatz an der Eisenbütteler Straße.