Richard Wagners letzte Enkelin ist tot

Sie war die letzte Enkelin des Komponisten Richard Wagner (1813-1883): Nun ist Verena Lafferentz-Wagner am vergangenen Freitag im Alter von 98 Jahren in Nußdorf, einem Ortsteil von Überlingen am Bodensee, gestorben. Das teilte das Präsidiumsmitglied im Richard-Wagner-Verband International, Rainer Fineske, am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Welt" berichtet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Familienmitgliedern vermied Lafferentz-Wagner es, prominent im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu stehen. So wurde ihre Anwesenheit zunächst fast übersehen, als der 200. Geburtstag ihres Großvaters im Mai 2013 in Bayreuth gefeiert wurde - erst Nichte Daphne Wagner machte das Publikum darauf aufmerksam, welch wichtiges Familienmitglied zu Gast sei. Applaus für die alte Dame mit dem weißen Haar brandete auf.

Dabei hatte auch Lafferentz-Wagner wie die meisten Familienmitglieder in der NS-Zeit keine weiße Weste getragen: Sie heiratete 1943 den hochrangigen Nazi-Funktionär und SS-Angehörigen Bodo Lafferentz. Das Ehepaar bekam fünf Kinder. Nach dem Krieg lebte die Familie in Nußdorf am Bodensee. Lafferentz starb 1975.

Verena wurde im Dezember 1920 als jüngstes Kind von Siegfried Wagner, dem Sohn Richard Wagners, und Winifred Wagner in Bayreuth geboren, sie wuchs im Haus Wahnfried mit ihren Geschwistern Wieland, Friedelind und Wolfgang auf. Ihre Brüder Wieland (gestorben 1966) und Wolfgang (gestorben 2010) übernahmen später nach dem Zweiten Weltkrieg die Festspielleitung in Bayreuth. Wolfgang stand sogar bis 2008 am Ruder. Schwester Friedelind starb 1991.

Inzwischen ist Verena Lafferentz-Wagners Nichte Katharina Wagner Intendantin der weltberühmten Richard-Wagner-Festspiele. Der Wagner-Clan machte oft mit Streitigkeiten Schlagzeilen. Mit ihrer Tante Verena aber verstehe sie sich gut, hatte Katharina Wagner einmal in einem Radiointerview betont.

Verena Lafferentz-Wagner lagen die Richard-Wagner-Verbände am Herzen, die sich in aller Welt um das künstlerische Erbe ihres Großvaters bemühen und junge Künstler fördern. Sie besuchte zahlreiche Veranstaltungen der Verbände. "Sie hat das sehr gepflegt", sagte Horst Eggers, Präsident des Richard-Wagner-Verbandes International, kurz vor ihrem 95. Geburtstag im Dezember 2015. "Sie war überall beliebt und überall gerne gesehen."

Lafferentz-Wagner sei am Freitag plötzlich an akutem Herz-Kreislauf-Versagen gestorben, sagte Fineske vom Richard-Wagner-Verband. Sie sei geistig noch fit gewesen. Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe sagte laut einer Mitteilung der Stadt, sie habe die Wagner-Enkelin in den vergangenen Jahren als eine Frau kennengelernt, die "Klarheit, Ernsthaftigkeit und Willensstärke" gezeigt habe. Sie habe in der Richard-Wagner-Stiftung lange Jahre engagiert mitgearbeitet und insbesondere bei der Neugestaltung des Richard-Wagner-Museums Anstöße gegeben.