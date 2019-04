Gisbert zu Knyphausen zelebriert ein Fest der Traurigkeit

Für seelisch Instabile war’s gefährlich, was Gisbert zu Knyphausen da musikalisch bot. „Also, der nächste Song ist etwas deprimierend!“ Stimmt. Es geht um Entfremdung, Datenflut. Dass dieser ganze Müll nicht mehr rein passt in den Kopf. Gut, beziehungsweise natürlich nicht gut, was die Botschaft...