Heavy-Rock zum Abtanzen in Braunschweig

Manchmal ist man dankbar für die Ungerechtigkeit der Welt. DeWolff gehören mit ihrem ereignisreichen, energiegeladenen Bluesrock natürlich auf die großen Bühnen. Aber dann könnte man das niederländische Trio halt nicht hier im Eulenglück erleben, in diesem lässigen Club mit Kreidebotschaften, Aufklebern und gemalten Bildern an den Wänden. Direkt vor der Bühne, mit 150 Zuschauern im Alter von rund 20 bis 50 Jahren.

Es ist eines dieser Konzerte, bei denen der Nebenmann plötzlich ruft: „Abgefahren, abgefahren.“ Bei dem sich eine junge Frau mit blauen Haaren vor dich drängt und so wild tanzt, dass sie sich nachher lächelnd entschuldigt. Die Musiker schwenken ihre langen Haare, voll in der stürmischen Musik versunken. Zwei Stunden, in denen man sich wie in den 1970er-Jahren fühlt.

Gitarrist und Sänger Pablo van de Poel, Schlagzeuger Luka van de Poel und Keyboarder Robin Piso sind erst Mitte 20. Den ersten Plattenvertrag erhielten sie indes schon 2008. Acht Alben und eine EP haben sie seitdem veröffentlicht, inklusive einer 20-minütigen Mini-Rockoper. Schwerpunkt: psychedelisch angehauchter Heavy- und Bluesrock, inspiriert von Deep Purple, The Doors und Led Zeppelin.

Am Samstag spielen sie in rund 80 Minuten zehn Songs. Viel Improvisation, lange, überraschende E-Gitarren- und Hammondorgel-Soli. Kraftstrotzende Musik. Das Schlagzeug ist weit nach vorn gemischt. Der Drummer wird bandintern „the golden god of thunder“ genannt.

Das Konzert beginnt mit „Big Talk“, das dem rechtspopulistischen Politiker Geert Wilders gewidmet ist. Die Botschaft: Lasst nicht zu, dass die Wut euch kontrolliert. Mit „Deceit & Woo“ haben DeWolff zudem einen Song über Donald Trump im Programm. Das aktuelle Album „Thrust“ steht im Zentrum. Das Trio spielt auch den neuen Song „Share the Ride“. Der wurde nicht komplett veröffentlicht. Stattdessen stellte die Band auf Spotify die fünf Spuren bereit – Gitarre, Schlagzeug, Gesang, Hammondorgel und Keyboard. Den gesamten Song konnte man nur hören, wenn fünf Leute gleichzeitig auf Play drückten. Musik zum Selbermischen.

Im Vorprogramm war eine zweite fabelhafte Band aus den Niederlanden zu erleben: die Dawn Brothers. Das Quartett mixt Retro-Rock mit sonniger Popmusik und Harmoniegesang. Smarte, eingängige Songs, die immer wieder ausbrechen. Im Zugabenteil treten dann überraschend beide Bands auf. Ein Vorgeschmack auf das gemeinsame Album „Next of Kin“, das in Kürze erscheint. Ein furioser Abschluss eines umjubelten Konzertes. Mitreißend war’s.