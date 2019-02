Warum klassische Musiker Kubas eine Braunschweigerin ehren

Am Heiligabend 2017 klingelt bei Alina Orraca in Havanna das Telefon. Die Anruferin ist Agnes Kauer, langjährige Musiklehrerin an der Braunschweiger Christophorusschule und Leiterin der Chöre „Sine Nomine“ und „Venti Voci“: „Hallo Alina, hier ist Agnes, weißt du noch, wer ich bin?“ Ein freudiger...