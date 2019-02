Herr Panzer auf der Suche nach dem Glück

Paul Panzer kann auch philosophisch – „Was ist Glück“ fragt er sich vor knapp 1700 Zuschauern am Donnerstagabend in der Braunschweiger Stadthalle. Als „Glücksritter – vom Pech verfolgt“, so der Name der Tournee, plaudert der Alleinunterhalter auf großer Bühne – es wird ein erstaunlich lustiger und dennoch ruhiger Abend, der nach gut zwei Stunden mit etwas Gitarrenspiel endet.

Dieter Tappert als Paul Panzer hat „im letzten Jahr so viel Pech gehabt, das kannst Du Dir gar nicht vorstellen“, fängt er an. Das „Ooooh“ des Publikums hält sich noch in Grenzen, doch der Vergnügungspegel steigt schnell. Gerade sagt er noch zu seinem Sohn: „Bolle, stell’ die Dose Cola nicht neben die Tastatur“, da stößt er sie auch schon um. „Kennen Sie das? Es passiert zu schnell, um zu reagieren, aber langsam genug, um zuzugucken.“

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Paul Panzer in der Stadthalle Braunschweig Paul Panzer war mit seinem Programm "Glücksritter... vom Pech verfolgt" am Donnerstag, 31. Januar 2019, in Braunschweig zu Gast. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Panzer berichtet von seiner Suche nach Erfüllung („oft genügen einem Mann schon ein Sessel, belegte Brote und ein Fernseher“) und all den Gegenreaktionen, die das Leben bereit hält: „Wenn das Glück in der Stube ist, wartet das Pech schon im Flur“, weiß der 47-Jährige. Das kennt auch jeder im Saal.

Der Comedian kommt längst nicht mehr so draufgängerisch und besserwisserisch daher wie vor zehn Jahren an gleicher Stelle mit seinem Programm „Endlich Freizeit – Was für’n Stress“. Damals spielte er das Großmaul, machte sich am liebsten über andere lustig, und alle warteten nur auf das verbale Erkennungszeichen „Rrrichtiiiig!“ Ein Jahrzehnt später verzichtet Panzer in seiner Rolle als einfacher Mann mit Sprachfehler komplett darauf. Seine Art zu sprechen („klazische Dizko“, „Schoksolade“) ist Beiwerk, nicht mehr abendfüllend.

Im Fernsehen ist der Komiker immer noch sehr präsent, vom Quiz bis zur Talkshow, das ist der Schlüssel zu anhaltendem Erfolg auch auf der Bühne. Dieses Kunststück gelingt nur dem, der sich in seiner Rolle weiterentwickelt. Optisch verzichtet Paul Panzer jedoch auf Neuerungen: Das gelb-orange-grün geblümte Hemd trägt er noch wie im Jahr 2009, auch die vertikal gestreifte Hose ist noch die gleiche.

Paul Panzer punktet 2019 weniger mit den leisen Tönen: „Das große Glück liegt im Kleinen.“ Glück sei etwas sehr Individuelles, das untermauert er mit Geschichten rund um seine Frau Hilde, Sohn Bolle und Tochter Susaskia, Nachbarn und Freunde: „Karl hat sich in seinen Keller das Cockpit einer Boeing eingebaut, dahin verzieht er sich und macht nur Langstreckenflüge – ob das wohl mit seiner Frau zusammenhängt?“

Manchmal braucht Panzer nicht einmal Pointen, um den Nerv zu treffen: „Familien und Freunde haben doch das größte Glückspotenzial.“ Der Glücksritter war in der Stadthalle auf dem richtigen Weg – Pech hatte er dennoch, weil er sich den Finger an der Dekoration geratscht hat. „Ooooh“, reagieren die Fans halb irritiert, halb mitleidig.