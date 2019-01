Wenn das Bild über den Rahmen schwappt

Wer im Museum schon mal das Taschentuch zückt, um die Fettpatscher von der Glasscheibe zu reiben, muss sich im Anton-Ulrich-Museum jetzt aber zurückhalten: Das ist Kunst und geht auch nicht weg. Es ist so täuschend echt, dass auch die Reporter mit heimlichem Naserümpfen den „Raum für junge Kunst“ betreten. Hätte man das nicht noch...

Um Täuschung aber geht es in der fünften Intervention, die auf Anregung von Kurator Sven Nommensen hin zeitgenössische Künstler in diesem besonderen Raum zwischen Wunderkammer und Lackarbeiten der ehrwürdigen Sammlung unternehmen dürfen. Um Täuschung und Vergänglichkeit, denn irgendwann wird die von Julian Behm beschmierte Glastür doch mal wieder gewienert werden. Zwei Prinzipien des Barock, der in der fürstlichen Sammlung den Ton angibt, stehen somit auch im Mittelpunkt der neuen Schau „Camouflage“, die neun HBK-Studenten entwickelt haben. Dafür haben sie die Dauerausstellung, aber auch Depots und Keller erkundet und hinter die Kulissen des Museums geguckt.

„Sie hatten dann die Idee, die museale Präsentation selbst zu thematisieren, sich also in Vitrinen und mit Beschriftungen zu zeigen, wie es im Haus üblich ist“, erläutert Nommensen. Als wären sie schon anerkannte Künstler? Die Arbeiten unterlaufen den naheliegenden Gedanken immer ein wenig, aber auch nicht ganz. Wer weiß...

Das erste Werk hängt schon im Treppenhaus, rund ums Geländer des obersten Stocks. Von unten sieht es so aus, als schauten die darauf abgebildeten Studenten über den Rand – wie in barocken Trompe-l’oeil-Deckenfriesen die Götter. Gila Epshteins ansprechende Arbeit hat auch etwas Verspieltes, der Barock ist Welttheater, man probiert Rollen und Perspektiven.

Im Kunstraum selbst fällt zunächst der Flügelaltar von Juli Luxembourg ins Auge, je Tafel eine Grundfarbe, mehr Gegenstand oder Glaube lässt sich dem nicht abgewinnen. Aber „Flügel dürfen bewegt werden“ steht als Einladung unter dem Titel, seltene Befriedigung geheimer Besucherlüste. Inhaltlich führt das nicht weiter.

Als Readymade liegt der goldene Nutella-Deckel der 2000er-Edition wie eine Medaille in der Vitrine von Jonas Habrich, das ist auch nicht mehr neu. Kunst ist, was der Künstler dazu erklärt – und im Museum liegt. Zwei fein geschmirgelte Holzleisten von Daniel Kluge etwa in der nächsten Vitrine, fetischhafte Kultobjekte seines Kunstfurors während der stundenlangen Erschaffung, vielleicht aber auch bloß die Sockel für Kunstwerke, die noch fehlen. Als Geste hübsch pointiert, im Schauwert wenig reizvoll.

Genau wie die Objektbeschriftung von Siniao Yu, die ein noch nicht erschöpfend geklärtes Sammlungsstück mit in Zukunft noch wechselnden Erklärungen versieht, die in Inhalt und Form üblichen Museumsschildern täuschend ähneln. Aber die unterschwellige Kritik an der Rezeptionsgewohnheit des Museumsbesuchers, der seine Wertschätzung aus den Vorgaben des Kustos gewinnt, würde sich besser vermitteln, wenn man schon jetzt die verschiedenen Erklärungen lesen und so ausprobieren könnte, wie sie die Wahrnehmung lenken.

Mit Museumskonvention setzt sich auch Rica Rosa auseinander, die in ihren präzisen Porträtfotos des Aufsichtspersonals den Spieß umdreht: Aus den Beobachtern, die das Verhalten der Besucher kontrollieren, werden nun selbst Beobachtete, dem scharfen Blick der Linse und des Betrachters ausgesetzt.

Künstlerisch freier wirkt Yinan Zhangs Video-Animation „Unbekannte“, in der ein Objekt der Wunderkammer zur Zeichentrickfigur mutiert, sich verformend und wandelnd und stets umkreist von einem Betrachterkopf, der die Perspektiven ändert und offenbar die assoziativen Veränderungen am Objekt provoziert. So materialisiert er die Gedanken der Besucher, die eben ein Kunstwerk erst machen. Dass er uns auch einen Kerzenhalter aus eigenen Beständen unterjubelt, ist ein sympathisches Augenzwinkern Richtung Kunstkanon.

Ugur Ulusoys quasi aus der Wand fallende Gemäldeinstallation „Hybride Welten“ schließlich ist der große Hingucker der Schau. Er hatte im Depot Agricolas mysteriöse „Morgenlandschaft mit türkischem Leichenzug“ von 1710 entdeckt und fühlte sich sofort angesprochen. Die eher fantastische Vorstellung des Orients weckte die eigenen Erfahrungen seiner „hybriden“ Identität als in Oberhausen geborenem Sohn einer türkisch-kurdisch-aserbeidschanischen Familie.

Das echte Gemälde Agricolas hängt nun im Hintergrund seiner objekthaften „Übermalung“, die quasi aus dem Rahmen schwappt, sich mit Tüll und Plastik bis auf den Boden ergießt und sich als Diorama wie ein barockes Theater dem Besucher öffnet. Darauf gespielt wird das Drama des Lebens in phantasievollen Kulissen zwischen romantischem Mond und Venusgrotte, modernem Hochhaus und selbstentworfenen Schriftzeichen.

Im ruhrischen Stahlgestell seiner Lebensmaße (so tief wie seine Geburtsgröße, so lang wie seine Größe als Erwachsener) hat er alte Modellentwürfe aus seinem Architekturstudium ebenso integriert wie die anatolische Hirtentasche aus den Urlauben bei der türkischen Verwandtschaft und vielfältig fließende Formen, wie er sie dort beim Angeln beobachtete. Am Ende ist das ebenso mysteriös wie Agricolas dunkler Leichenzug. Aber auch wunderbar lebendig in barocker Lebenslust, die ihrerseits grenzüberwindenden Reiz aus fernen Ländern zog. Eine spannende Installation.