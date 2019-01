Karges Konzept im Nachkriegs-Elend

Gerhard Schröder ist überzeugt: „Das Fenster wird gebaut“, ließ der Altkanzler jüngst in altbewährter Basta-Manier verlauten. Doch das ist keineswegs sicher. Der Streit schwelt seit Monaten. Schröder (74) will der Stadt Hannover etwas Gutes tun. So animierte er seinen Freund, das selbsternannte...