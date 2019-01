Charts: Oomph! feiern erstes Nummer-eins-Album

Baden-Baden. Die Musiker mit Wurzeln in Braunschweig und Wolfsburg setzten sich mit „Ritual“ an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts.

Die Rockband Oomph! kann das erste Nummer-eins-Album ihrer Karriere feiern. Die Musiker, die aus unserer Region stammen, setzten sich mit „Ritual“ an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Vor 15 Jahren hatten Oomph! mit der Single „Augen auf“ schon mal einen Nummer-eins-Hit.

Platz zwei sichert sich Neueinsteigerin Alice Merton mit „Mint“. Udo Lindenberg fällt mit seinem Album „MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik“ von Eins auf Drei zurück. Neu auf der Vier: Die Metalband Papa Roach mit „Who Do You Trust?“.

Vom zweiten auf den fünften Platz rutscht Herbert Grönemeyer („Tumult“) ab. In den Single-Charts setzt sich der deutsche Rapper Mero („Hobby Hobby“) an die Spitze und verdrängt seinen Kollegen Shindy („Dodi“), der nun Dritter ist. Platz zwei behauptet US-Sängerin Ava Max („Sweet But Psycho“). dpa