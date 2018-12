Das Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg hat einen Renaissance-Schrank an eine jüdische Erbin zurückgegeben.

Landesmuseum gibt Renaissance-Schrank an jüdische Erbin zurück

Das Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte hat einen Renaissance-Schrank an die Erbin eines jüdischen Kunsthändlers zurückgegeben. Diese verkauft das Möbelstück an das Museum. „So kann der Schrank mit seiner Geschichte auch künftig Teil unserer Sammlung sein“, teilte Direktor Rainer Stamm am Mittwoch mit.

Seit 2011 untersucht ein Provenienzforscher die Herkunft sämtlicher Sammlungsstücke, die das Museum seit 1933 erworben hat. Dabei fand er heraus, dass der Renaissance-Schrank einst dem holländischen Kunsthändler Jacques Goudstikker gehörte.

Als dieser vor den Nazis fliehen musste, ließ er viele Kunstgegenstände zurück. Das Museum kaufte den Schrank im Juli 1943 bei einem Berliner Auktionshaus. dpa