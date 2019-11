Weihnachten 2019: Das läuft im Fernsehen

„Sissi“, ARD, 25.12., ab 15 Uhr: Kein Weihnachten ohne Wiederholungen dieses Klassikers – auch wenn eigentlich gar kein Zusammenhang zum Fest besteht. Fans kann das herzlich egal sein. Sie dürfen sich ihres Jahresration Kitsch fast in einem Rutsch abholen. Am 1. Weihnachtsfeiertag laufen die ersten beiden Teile um Österreichs junge Kaiserin (Romy Schneider) und Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) direkt hintereinander weg. „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ folgt dann am 26.12. um 15.55 Uhr ebenfalls in der ARD.