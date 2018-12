Golden-Globe-Nominierung: Daniel Brühl ist "sprachlos"

Für den deutschen Schauspieler ist die Nominierung für einen Golden Globe Award eine große Ehre.

"Ich bin sprachlos, fühle mich sehr geehrt und bin so stolz auf unsere Show", erklärte der 40-Jährige am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur dpa. "Ein Riesen-Dankeschön an die gesamte 'The Alienist'-Familie, besonders an meine lieben Freunde Dakota Fanning und Luke Evans."

Er könne es kaum erwarten, mit dem ganzen Team wieder für "The Angel Of Darkness" zusammenzuarbeiten. "The Angel Of Darkness" ist die geplante Fortsetzung der Krimiserie "The Alienist", für die Brühl am Donnerstag für einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Serie nominiert wurde.

In der Serie jagt er im New York des Jahres 1896 als Kriminalpsychologe einen pädophilen Serienmörder. Es ist Brühls Debüt im US-Serienfernsehen. In Deutschland ist "The Alienist" beim Streamingdienst Netflix abrufbar. Die Golden Globes werden am 6. Januar in Beverly Hills verliehen.

Für den Schauspieler ist es bereits die zweite Golden Globe-Nominierung seiner Karriere. 2014 war er für seine Rolle als Rennfahrer Niki Lauda im Formel-1-Drama "Rush - Alles für den Sieg" bereits für einen Award als bester Nebendarsteller in einem Film nominiert.