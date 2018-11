Jazzige Ehrerbietung für Otto Wolters

Otto Wolters brachte den Jazz nach Braunschweig. So oder so ähnlich hört man es oft an diesem Abend im Roten Saal, an dem die Jazz-Initiative Braunschweig ihrem Spiritus Rector zum 80. Geburtstag gratulierte. Wie einst Pizarro, der den Europäern die Kartoffel brachte, habe der gebürtige...