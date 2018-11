Man wärmt nur mit dem Herzen gut

Die Bühne ein Spiegel. Das Publikum sieht sich selbst. In Wahrheit ist das natürlich eine Kamera-Projektion. Aber der Effekt ist klar: Noch ist der Spiegel heile – und damit die Welt. Doch schon bald wird er zerbrechen. Und damit kommt das Böse in die Welt. Das ist der Moment, in dem das...