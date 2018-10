7000 Fans im Bann des Volks-Rock-’n’-Rollers Andreas Gabalier

Oktoberfest in Braunschweig? Nein, der selbsternannte „Volks-Rock’n’Roller is in the house“, wie Andreas Gabalier selbst sagt, es sind fast die einzigen englischen Worte, die an diesem Abend in der schon lange ausverkauften Volkswagenhalle fallen. Gabalier singt auf Deutsch, oder besser: auf...