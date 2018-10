Sonderausstellung zum Abschied von Museumsleiter Luckhardt

Braunschweig. Jochen Luckhardt, Leiter des Braunschweiger Herzog Anton Ulrich-Museums, geht in den Ruhestand. Eine Sonderausstellung eröffnet am Dienstag.

Nach fast 30 Jahren als Leiter des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig verabschiedet sich Jochen Luckhardt mit einer Sonderausstellung. Die Schau „Kunst setzt Zeichen“ soll am Dienstagvormittag vorgestellt werden. Sie umfasst eine Auswahl von rund 270 Werken, die in der Amtszeit Luckhardts in die Sammlungen aufgenommen wurden. Mehr als 4400 waren es nach Angaben des Museums insgesamt. Die feierliche Eröffnung am Abend übernimmt Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU). Ziel der Ausstellung vom 24. Oktober bis 20. Januar ist eine Diskussion darüber, wie sich Werte, Vorbilder und Gegenbilder von Menschen in Kunstwerken spiegeln und wie sie sich gewandelt haben.