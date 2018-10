B-Tight rappt mit Cesar MC im Eulenglück

Mit seinem achten Album „A.i.d.S. Royal“ schaffte es der Berliner Rapper B-Tight („Wer hat das Gras weggeraucht“) im Februar an die Spitze der deutschen Charts. Am Samstag, 20. Oktober, ist er im Eulenglück am Gieseler zu erleben. Mit dabei ist ein Lokalmatador: Cesar MC gehört zu den umtriebigsten...