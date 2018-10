Warum Bosse mit Robert de Niro Politik macht

Wir treffen Axel Bosse an einem sonnigen Herbstmorgen vor der „Wegwarte“ im Rittergut Lucklum. Ganz in der Nähe ist er aufgewachsen, im Elm-Dorf Hemkenrode. Herzlich begrüßt der 38-Jährige das Wirtspaar Goedeke, das ihn kennt, seit er als Teenie in ihrer früheren Kultdisko „Schlucklum“ tanzte. In...