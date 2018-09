In "The Kept" will Angelina Jolie den Tod ihrer Familie rächen.

Hauptrolle für Angelina Jolie in Rachethriller "The Kept"

Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie (43, "Durchgeknallt") soll in dem düsteren Rachethriller "The Kept" die Hauptrolle spielen.

Jolie werde die Filmadaption des Romans von James Scott auch mitproduzieren, berichteten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter". Die britische Autorin Alice Birch, die das Skript für "Lady Macbeth" verfasste, soll das Drehbuch schreiben.

"The Kept" spielt im Winter 1897 im ländlichen New York, wo drei Mörder auf einer Farm ein Blutbad anrichten. Die Ehefrau (Jolie) findet ihren Mann und vier Kinder ermordet vor. Mit einem überlebenden Sohn macht sie sich in einem Schneesturm auf die Suche nach den Verbrechern.

Jolie drehte kürzlich in ihrer Rolle als böse Fee die Fortsetzung des Disney-Streifens "Maleficent - Die dunkle Fee" ab. "Maleficent 2" soll im Mai 2020 in die Kinos kommen. Über den Drehstart von "The Kept" wurde noch nichts bekannt.