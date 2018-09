Schwanger unterm Talar

Vor 50 Jahren wurden in der evangelischen Landeskirche zum ersten Mal Frauen zu Pastorinnen ordiniert. Als Lebensform galt das Zölibat, das heißt, sie durften nicht verheiratet sein. So war es in der Ausstellung „Talar und Lippenstift“ zum Jubiläum der Frauenordination in Bad Gandersheim zu lesen....