KiKA nimmt Trickfilm mit Stardirigent Barenboim ins Programm

Der Dirigent Daniel Barenboim wird eine Hauptfigur in einer Animationsserie, die der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF ab Oktober ausstrahlt. Das teilte KiKA-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk am Montag in Erfurt mit. Die von Barenboim inspirierte Figur nimmt darin den jungen Max unter...