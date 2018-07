Serienmacher setzen immer mehr auf Klasse statt Masse

Serien seien das neue Kino, heißt es. Oder der neue Roman. So oder so: Serien haben in den vergangenen 20 Jahren an Qualität, Tiefe und Relevanz derart zugelegt, dass sie zur Leidenschaft von Millionen Menschen geworden sind. Die größten Erfolge sind, natürlich, aus Amerika. Ob das Mafia-Epos...