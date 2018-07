The Hooters und Manfred Mann's Earthband rocken den Wolters-Hof

The Hotters traten am Freitag auf der Volksbank BraWo Bühne auf. Foto: Philipp Ziebart

Braunschweig Auf der Volksbank BraWo Bühne spielen am Freitag The Hooters und Manfred Mann’s Earthband - gleich zwei Headliner auf dem Wolters-Hof in Braunschweig.

Musik, wie man sie in dieser Qualität nur selten noch live hört: Auf der Volksbank BraWo Bühne spielten am Freitag The Hooters und Manfred Mann’s Earthband jeweils 90-minütige Shows. Gleich zwei Headliner auf dem Wolters-Hof.

Bei den Hooters dachte man zunächst: Was schleppen die noch alles für Instrumente an? Mandoline, Blockflöte, Mundharmonika, Akkordeon, Melodica, Saxofon – so viele Facetten in ihren treibenden, clever gebauten Songs, die Rock, Pop und Folk mischen. Mit Hits wie „And we danced“, „Karla with a K“ oder „Satellite” sorgte das Quintett für Partystimmung. Die letzte Zugabe war überraschend: Peter Schillings „Major Tom“ auf Deutsch gesungen.

Der 77-jährige Manfred Mann und seine Earthband boten dann progressiven Rock mit Einflüssen von Blues, Pop und Jazz – Song-Kunstwerke in meist rund zehn Minuten langen, exklusiven Liveversionen, mit oft langen Instrumentalpassagen und „Zwiegesprächen“ von E-Gitarre und Keyboard. Die Show startete mit „Captain Bobby Stout“ vom Debüt-Album 1971 (!). Am Schluss stand eine lebhafte Maxiversioon von „Mighty Quinn“, einem Cover von Bob Dylan. Viele der 2200 Zuschauer, überwiegend 40+, feierten mit glänzenden Augen. Starker Abend bis 23 Uhr.