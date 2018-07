Netflix zeigt Broadway-Show von Bruce Springsteen

New York Für die Broadway-Show von Rock-Legende Bruce Springsteen war es fast unmöglich an Karten zu kommen. Nun hat ein Streamingdienst frohe Kunde für Fans.

Gute Nachricht für Fans von "Boss" Bruce Springsteen: Der Streamingdienst Netflix wird eine Vorstellung der Broadway-Show des US-Rocksänger zeigen.

Am 15. Dezember werde man "Springsteen On Broadway" weltweit ins Programm aufnehmen, kündigte das US-Unternehmen an. An diesem Tag will Springsteen (68) die Show demnach zum letzten Mal im kleinen Walter Kerr Theatre in New York aufführen - nach 236 ausverkauften Vorstellungen.

Die intime Performance ist laut Netflix-Angaben an Springsteens Memoiren "Born To Run" angelehnt. Der Musiker spielt einige seiner berühmtesten Songs wie "Dancing In The Dark" auf der Akustikgitarre, erzählt Anekdoten und wird musikalisch teilweise von seiner Frau Patti Scialfa unterstützt, die auch Mitglied der berühmten E Street Band ist.

Zur Premiere von "Springsteen On Broadway" im Herbst 2017 hatten sich Stars wie Tom Hanks, Steven Spielberg, Edward Norton und Tina Fey ins Publikum gemischt. Die Show war wegen der großen Nachfrage nach Tickets mehrmals verlängert worden.