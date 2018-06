GroKo-Talk bei Illner: „Die CSU ist eine zerissene Partei“

Ganz am Ende stellte Maybrit Illner dann doch noch die Frage, was denn nun passiert, wenn am Montag die Regierung platzt. Wenn es auf dem EU-Gipfel in Brüssel keine Einigung im Flüchtlingsstreit gäbe und Innenminister Horst Seehofer (CSU) das wahr mache, was er ankündigt hat: bereits registrierte...