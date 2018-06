Elf Bands rocken für lau

Am Samstag, 30. Juni, geht es wieder rund in der Ekbertstraße im Westlichen Ringgebiet. Zum dritten Mal findet das Open Air „Live for free“ rund um Harrys Bierhaus in der Ekbertstraße 14 statt. Elf Bands sorgen auf zwei Bühnen mal für laute, mal für zartere Töne. Mit dabei sind regionale Bands wie...