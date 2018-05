"Solo: A Star Wars Story" enttäuscht in Nordamerika

New York Alles, wo der Name "Star Wars" drauf stand, galt bislang als Erfolgsgarant. Doch der zweite Film-Ableger "Solo" enttäuschte nun an den nordamerikanischen Kinokassen - und das, obwohl es keine ernsthafte Konkurrenz gab.

Der "Star Wars"-Ableger "Solo" hat an den nordamerikanischen Kinokassen enttäuscht. "Solo: A Star Wars Story" spielte am langen Feiertagswochenende in den USA und Kanada rund 103 Millionen Dollar (etwa 89 Millionen Dollar) ein, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Das war deutlich weniger als Experten erwartet hatten.

Der Film unter der Regie von Ron Howard erzählt die Geschichte des jungen Han Solo, einer legendären Figur aus der "Star Wars"-Reihe. In Deutschland ist er ebenfalls bereits in den Kinos zu sehen. Der erste "Star Wars"-Ableger mit dem Titel "Rogue One: A Star Wars Story" hatte an seinem Eröffnungswochenende 2016 in Nordamerika rund 155 Millionen Dollar eingespielt.

In den aktuellen Kino-Charts rutschten die meisten anderen Filme im Vergleich zur Vorwoche um einen Platz nach unten. So landete die Actionkomödie "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds am langen Wochenende mit geschätzten rund 53 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang. "Avengers: Infinity War" spielte rund 21 Millionen Dollar ein, das reichte für den dritten Platz. Dahinter landeten die Frauenkomödie "Book Club" mit rund 12 Millionen Dollar und die Melissa-McCarthy-Komödie "How To Party With Mom" mit rund 6,5 Millionen.