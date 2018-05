Warum der Bezahlsender Sky für mehr als Fußball stehen will

Sein neues Angebot an Themen und Technik preist das Medienunternehmen Sky wenig bescheiden an: „Einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor“ nennt der Münchner Bezahlsender, was jetzt im Mai wahlweise als „Das neue Sky“ oder „Sky Q“ eingeführt wird. Deutschland-Chef Carsten Schmidt...