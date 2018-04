Der italienische Regisseur Vittorio Taviani ist tot

Rom Taviani starb am Sonntag in Rom im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit. Mit seinem Bruder Paolo (86) war er 2012 in Berlin für den gemeinsamen Film „Cäsar muss sterben“ mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Er dreht sich um eine Inszenierung von Shakespeares „Julius Cäsar“ in einem...