Carmen tötet Don José – es hagelt Proteste

Es sollte ein Zeichen gegen die Gewalt gegen Frauen sein – doch bei der Premiere des umgeschriebenen Klassikers „Carmen“ hat die Oper am Sonntag in Florenz Buh-Rufe geerntet. Intendant Cristiano Chiarot hatte Regisseur Leo Muscato angewiesen, das Finale des berühmten Werkes von Georges Bizet so zu...