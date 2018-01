Game of Thrones: Staffel 8 und das Finale kommen 2019

2018 wird ein hartes Jahr für Fans der Kultserie „Game of Thrones“: Die Macher der Fantasy-Saga teilten am Donnerstagabend mit, dass die achte und letzte Staffel erst 2019 zu sehen sein wird. Die letzte Staffel wird sechs Folgen umfassen. Gerüchten zufolge könnten alle Folgen in Spielfilmlänge...