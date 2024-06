Braunschweig. Seit Jahren animiert Gerd-Peter Münden Schulklassen zum kollektiven Singen. Erstmals war ich auch dabei und bin begeistert.

Jetzt war ich endlich auch mal dabei – bei Gerd-Peter Mündens „Klasse! Wir singen“. Mensch, es war wirklich eine Menge los! Erst waren die Kinder aufgeregt, weil sie vor sooo vielen Menschen singen sollten. Dann waren die Erwachsenen aufgeregt, weil die Parkplätze schon lange vor Show-Beginn aus allen Nähten platzten. Schließlich startete sie aber, diese viel gelobte nichtkommerzielle Singshow, die in unserer Region Geschichte geschrieben hat. Gerd-Peter Münden, ja, der hat es drauf, Tausende von Kindern in seinen Bann zu ziehen – so sehr, dass sie sich sogar an plattdeutschem Liedgut versuchten. Selbst die nach eigener Aussage beim Singen untalentierten Väter standen von ihren Sitzen auf und stimmten einen Kanon an. Singen im Kollektiv ist lange her? Sei’s drum, hier musste jeder singen, der eine Stimme hat. „Alle Vögel sind schon da“? Läuft! „Der Mond ist aufgegangen“? Haben wir drauf. „Hey, Pippi Langstrumpf“? Also, bitte, selbstredend! Bei „Morning Has Broken“ legten die Kinder ihre Arme auf ihre Nebenmänner bzw. Nebenfrauen und schunkelten im Takt der melancholischen Melodie. Melancholisch wurde es an dieser Stelle auch für manche Mutter und manchen Vater – Taschentücher mussten her. Ja, es war eine tolle Show, die einem vor Augen führt, dass man heutzutage eigentlich viel zu selten singt. Ist ja auch öde? Ich weiß nicht, bei „Klasse! Wir singen“ habe ich einen ganz anderen Eindruck bekommen.

