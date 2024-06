Braunschweig. Unsere Kolumnistinb freut sich über Remmidemmi auf dem Land.

Man kennt ja diese trüben Tiraden: Die Dörfer verlieren allmählich ihre Identität, kein Laden mehr, Kneipen machen dicht, der alte Dorfkrug, in dem das Landleben einst seine Dramen spielte, träumt verweist am Straßenrand von besseren Zeiten, schwindsüchtige Vereine suchen händeringend nach Nachwuchs.

Die Dörfer, so das Tremolo, wandeln sich vor allem in den Speckgürteln der Städte zunehmend zu Schlafstätten für Pendler. Im Nachbardorf war aber immerhin mal ordentlich Remmidemmi am Wochenende. Nicht nur, dass der örtliche Fußballverein von der Kreisklasse in die Kreisliga aufstieg. Zusätzlich feierte die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Das ganze Dorf also quasi eine einzige Festwiese. Mittenmang unser Junge. Student in Braunschweig, kultursinnig und durchaus weltläufig unterwegs. Doch irgendwie auch mit Leib und Seele Dorfpunk. Mittelfeldmotor der Fußballmannschaft und einem frischen Härke niemals abgeneigt. Am Samstag wollte er uns bei einer Stippvisite im Elternhaus überreden, zum Feuerwehrfest zu kommen. „Ab 23.30 Uhr ist freier Eintritt!“

Er rauschte ab, wir googelten: Für die Beschallung des Festzeltes war zuständig: „Disco Inferno. Die Musikexplosion“. Gegen 23.30 Uhr saßen wir im Garten beim Pinot Grigio, und die Sommerbrise wehte leise die scheppernden Beats der infernalischen Disco zu uns herüber. Nun ja, alles hat seine Zeit.