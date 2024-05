Braunschweig. Die Aurorin vom Braunschweiger Haus der Wissenschaft hat sich mit einer Professorin für Malerei unterhalten.

Wie sieht ein Tag im Leben einer Künstlerin aus? Antje Majewski von der HBK Braunschweig, Professorin für Malerei, erzählt: „Man verbringt viel Zeit damit, Ideen für neue Werke zu sammeln.“

Manche Kunstschaffende recherchierten intensiv, während andere sich von ihrer Fantasie oder eigenen Erlebnissen leiten ließen, um Inspirationen zu finden. Malerei erzähle oft von Gefühlen und Wahrnehmungen. Man könne zum Beispiel die Bäume im Wald malen, aber sich fragen: „Was macht den Wald aus und wie wächst er?“ Doch wie entscheiden die Kunstschaffenden letztendlich, was sie malen möchten? „Oft kommen die besten Ideen spontan, und es ist schwer, sie zu erzwingen“, sagt Antje Majewski. Künstler denken demnach lange darüber nach, lesen, tauschen sich aus oder gehen in die Natur. Und schließlich entstünden Ideen auch während der Arbeit. Malen kann also sehr schnell gehen oder ganz lange dauern, und das Bild kann sich im Prozess verändern.

Neben Malen oder Gestalten ist ein unsichtbarer, aber großer Teil der Arbeit die Organisation, damit die Kunst in Museen, Galerien und Ausstellungen präsentiert werden kann. Und die Beschaffung von Farben: Sie bestehen aus Pigmenten, farbigem Staub – gewonnen aus Steinen, Pflanzen oder Erde – und werden mit Bindemitteln wie Leinöl, Baumharzen oder Acryl gemischt, um auf Leinwänden und anderen Bildträgern zu haften. Malen ist eine der ältesten Fähigkeiten der Menschen.

Vor über hunderttausend Jahren wurde auf dem afrikanischen Kontinent bereits die Erdfarbe „Ocker“ benutzt. Bis heute finden wir Freude daran zu malen und die Welt um uns herum zu entdecken. Also lasst euer Kreativität freien Lauf!