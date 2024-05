Fomo, die Angst, etwas zu verpassen, ist out. Neuester Trend ist Jomo, die Freude, im gesellschaftlichen Leben mal was zu verpassen.

Leiden Sie noch unter Fomo oder leben Sie schon Jomo? Sie verstehen nur Bahnhof? Ich kläre gern auf: Vor einiger Zeit entstand der Begriff „Fomo“, die Fear of missing out. Fomo beschreibt die Angst, etwas im gesellschaftlichen Leben zu verpassen – was heutzutage offenbar eine weit verbreitete Sorge vieler Menschen ist. Die Folge: ständige Präsenz am Handy, um ja alles mitzubekommen, was vermeintlich angesagt ist. Weil viele die Schnauze davon allerdings voll hatten, entwickelte sich „Jomo“, die Joy of missing out. Gemeint ist schlicht und ergreifend die Freude, auch mal was zu verpassen. Der neueste Gesellschaftstrend feiert also den Verzicht. Ist es auch mal cool, langweilig zu sein? Mit Sicherheit! Zumindest dann und wann. Wie könnte das aussehen? Ruhigen Gewissens den Kinoabend mit Freunden sausen lassen, wenn man lieber auf dem heimischen Sofa vor dem Fernseher fläzen möchte. Nicht ständig die Handynachrichten checken oder die Status der Freunde verfolgen. Wichtig in meinen Augen ist auch dies: das Handy über Nacht ausschalten oder in den Flugzeugmodus umschalten. Der Drang, vor dem Schlafengehen noch mal aufs Handy zu schauen, verflüchtigt sich von selbst. Man kann im Kopf herrlich abschalten und ist am nächsten Morgen ausgeschlafen und ja, es lässt sich wohl nicht vermeiden, auch wieder bereit, sich per Handy auf den neuesten Stand zu bringen, was im gesellschaftlichen Leben um einen herum so abläuft.

