Braunschweig. Unsere Kolumnistin weiß, was gegen Fehlkauf-Angst hilft: Schnell entscheiden und nichts bereuen.

Als ich ihn da neulich so verloren vor diesem immensen Salatöl-Sortiment stehen sah, konnte ich gar nicht anders. „Nehmen Sie das hier!“ Ich drückte ihm eine Flasche in die Hand. Bisschen übergriffig. Weiß ich. Aber der arme Kerl lungerte da nun schon so lange in derselben Ecke des Supermarkts herum, dass ich mittlerweile meinen gesamten Wocheneinkauf erledigt hatte. Mein Gott, was für ein Luxus! 17 Olivenölsorten. Alle irgendwie ähnlich.

Oder kennen Sie das? Sie sitzen im Restaurant und brüten so angestrengt über der riesigen Speisekarte, dass schon beim Lesen Sättigung einsetzt. Man fragt sich wirklich, warum wir uns manchmal mit derlei marginalen Entscheidungen so schwertun. Geht ja nicht um Leben oder Tod, sondern um Spaghetti Vongole oder Tagliatelle al Salmone, das rote Shirt oder das blaue, Baumwolle oder Viskose, Olivenöl extra oder nativ. Ums banale Nehmen oder Nichtnehmen.

Was lässt Sie also zögern? Die Angst vorm Fehlkauf? Chillen Sie mal! Die richtige Wahl gibt es vielleicht gar nicht, die falsche auch nicht. Im schlimmsten Fall stressen Sie sich vorher, weil Sie sich nicht entscheiden können und hinterher, weil Sie die Wahl bereuen.

Ich rate: Schnell zugreifen und das Beste draus machen. Das hebt die Laune und schafft Raum, die wirklich wichtigen Dinge im Blick zu behalten.